Brussels parket ontvangt Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont kv

15 oktober 2019

18u09

Bron: Belga 1 Het Brusselse parket heeft het Europees aanhoudingsbevel ontvangen dat het Spaanse gerecht had uitgeschreven tegen Carles Puigdemont, maar dat bevel is in het Spaans en moet nog vertaald worden. Dat meldt het Brusselse parket vandaag.

“Gezien de complexiteit van het dossier en de twee vorige Europese aanhoudingsbevelen die in het verleden door de Spaanse justitie werden gevorderd, eist het dossier een grondige juridische analyse", zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.

"De Spaanse justitie moet eerst een vertaling van het bevel bezorgen in een van de drie nationale talen of in het Engels. Daarover gecontacteerd heeft de Spaanse justitie bevestigd dat ze volgende week voor die vertaling zal zorgen. Na de vertaling van het aanhoudingsbevel en zijn bijgevoegde stukken, zal het Brusselse parket het bevel grondig analyseren."