Brussels parket onderzoekt grote vechtpartij aan Anderlechtsepoort

12u17

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de grote vechtpartij die zaterdagavond plaatsvond aan de Anderlechtsepoort. Dat meldt het parket vandaag.

Vijf personen werden na die vechtpartij administratief aangehouden maar zijn intussen al opnieuw vrijgelaten. Oorzaak van de onlusten zou een conflict zijn tussen twee gezinnen over het beheer van een horecazaak. "De bemiddelingsdienst van de gemeente Anderlecht werd aangesproken om te gaan bemiddelen tussen beide families en de buurt" aldus nog het parket.

Eigenlijk twee incidenten

Volgens het parket was er eigenlijk sprake van twee incidenten. "Op 28 oktober 2017 om 15.30 uur heeft er op de Bergensesteenweg een vechtpartij plaatsgevonden", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "De vechtpartij is ontstaan ten gevolge van een conflict waarbij een vrouw gewond raakte en de oorzaak van deze vechtpartij zou een conflict zijn tussen twee gezinnen over het beheer van een horecazaak."

"In hetzelfde uur heeft er zich op dezelfde plaats, Bergensesteenweg 26, een tweede vechtpartij voorgedaan", gaat de parketwoordvoerster verder. "Ditmaal tussen de gezinnen gelinkt aan de horecazaak en jongeren uit de Lemmenswijk. In totaal werden er vijf administratieve aanhoudingen verricht. Het onderzoek is lopende en de camerabeelden werden opgevraagd om de daders van de feiten te identificeren. De bemiddelingsdienst van de gemeente Anderlecht werd aangesproken om te gaan bemiddelen tussen beide families en de buurt."