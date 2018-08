Brussels parket laat voor het eerst kraakpand ontruimen op basis van nieuwe kraakwet ADN

23 augustus 2018

09u29

Bron: Belga 2 Klokslag 09.00 uur is de lokale politie van de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) binnengevallen in een kraakpand op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node. Het pand, dat sinds september 2012 illegaal bewoond wordt door een aantal Romagezinnen, wordt ontruimd. Voor het eerst in Brussel gebeurt dat op basis van de nieuwe "kraakwet", die in oktober 2017 van kracht werd. Dat melden de politie en het parket.

Het pand was eigendom van een man die in 2011 door het Brusselse hof van beroep veroordeeld werd voor huisjesmelkerij, en in een arrest van 25 september 2012 had het hof het gebouw verbeurdverklaard.

"Sinds die datum was het dus eigendom van de Belgische staat", zegt Brussels parket woordvoerster Ine Van Wymersch. "Maar de diensten van de FOD Financiën hebben vastgesteld dat er mensen woonden in dit gebouw, ondanks het feit dat er geen enkel huurcontract met die bewoners was opgemaakt. Vermoedelijk betalen die mensen nog steeds huur aan de vorige eigenaar. Juridisch gezien bezetten zij echter het gebouw 'zonder recht of titel'.

Overlast

Het Brusselse parket opende een opsporingsonderzoek waaruit bleek dat er verschillende gezinnen op een onrechtmatige en onwettige wijze in het gebouw wonen, en dat minstens sinds het arrest van september 2012 waarbij het pand werd verbeurdverklaard.

"Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen dat de onrechtmatige bezetting gepaard gaat met of aanleiding geeft tot andere criminele feiten of overlast zoals de verwaarlozing van het gebouw of inbreuken op de stedenbouwkundige verplichtingen", gaat de parketwoordvoerster verder. "De diensten van FOD Financiën hebben getracht op minnelijke wijze de bewoners aan te sporen om het pand te verlaten, maar zonder succes. Op 2 mei 2018 werd ook een bevel tot ontruiming opgesteld dat op 23 mei 2018 werd aangeplakt aan de woning. Maar daar werd geen gevolg aan gegeven."

Kraakwet

De FOD Financiën diende daarop bij het parket een verzoek in om het pand te laten ontruimen, gebaseerd op artikel 12 van de wet van 18 oktober 2017, de zogenaamde 'kraakwet'.

"Het parket heeft dan op 20 juli een bevel tot ontruiming opgesteld, en aan de politie Brussel Noord gevraagd dat bevel uit te voeren", zegt de parketmagistrate. "Alle bewoners van het gebouw werden ruim op voorhand ingelicht over de geplande ontruiming. De FOD Financiën had minnelijke pogingen ondernomen, in mei werd het bevel tot ontruiming aangeplakt en er was een contact met de lokale politie. Er werd aan alle bewoners een hulpaanbod gedaan om een nieuw onderkomen te vinden, maar deze hulp werd afgewezen."

De politie kreeg de opdracht alleen die personen te arresteren die hardnekkig weigeren het pand te verlaten. "Wie vrijwillig het pand verlaat, moet de gelegenheid krijgen om zijn spullen mee te nemen en zal niet opgepakt worden. Meteen na de ontruiming zullen de nodige maatregelen genomen worden om het pand af te sluiten zodat een nieuwe onrechtmatige bezetting vermeden wordt."