Brussels parket klasseert Azerbeidzjan-affaire kv

30 maart 2019

05u32

Bron: Belga 1 Het Brussels parket heeft zijn onderzoek naar gelobby voor Azerbeidzjan zonder gevolg geklasseerd. De ex-parlementsleden Stef Goris en Alain Destexhe, moeten niet voor de correctionele rechtbank verschijnen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Het onderzoek kaderde in Azerigate, een schandaal dat losbarstte in januari 2013, toen een Duitse ngo leden en oud-leden van de Raad van Europa ervan beschuldigde dat ze zich hadden laten omkopen door de regering van Azerbeidzjan. Ze zouden in ruil een kritisch rapport over de situatie van politieke gevangenen in het land hebben weggestemd.

In september 2017 raakte vervolgens bekend dat Destexhe en Goris in 2010 een vzw hadden opgericht, die tegen betaling positief zou hebben bericht over verkiezingen in Azerbeidzjan. Destexhe en Goris ontkenden dat ze omgekocht werden, maar een onderzoekscommissie van de Raad van Europa besloot toch dat ze de gedragscode voor parlementsleden met de voeten hadden getreden. Goris en Destexhe werden samen met nog andere oud-leden van de Raad van Europa voor het leven verbannen uit de internationale organisatie.



Het Brusselse parket zette zijn onderzoek voort, maar bevestigt nu aan de krant dat het dossier rond Goris en Destexhe zonder gevolg is geklasseerd. Een officiële uitleg wil het parket niet geven, maar er zouden in de onderzochte lobbypraktijken en betalingen geen strafbare feiten zijn gevonden. Er is nooit een onderzoeksrechter aangesteld voor het dossier.