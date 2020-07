Brussels minister-president: “De Wever zoekt zondebok om aandacht af te leiden” SVM

28 juli 2020

16u21

Bron: Belga 0 "Bart De Wever zocht een zondebok om de aandacht af te leiden. Door zijn minachting voor Brussel is het Gewest een gedroomd slachtoffer." Dat stelt Brussels minister-president Rudi Vervoort op Twitter in een reactie op de verklaringen van de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter over de mogelijke onderschatting van het aantal Covid-19-besmetten in het Brussels Gewest. "Ik roep op tot maturiteit. Het is niet het moment om in de clinch te gaan, maar wel om de krachten te bundelen zodat we de verspreiding van het virus kunnen indijken", vervolgt Vervoort.

De Wever stelde in ‘De Ochtend’ (Radio 1) dat het hoge aantal besmettingen in Antwerpen in vergelijking met elders in België te wijten is aan het hoge aantal testen. "In Antwerpen hebben we gelukkig snel cijfers. Veel sneller dan in de rest van het land, denk ik. Over sommige andere grootsteden maak ik me -eerlijk gezegd- zorgen over wat ze weten.”

“Daardoor heb je bij ons het nadeel dat de (corona)broeihaard heel snel in kaart is gebracht en Antwerpen nu met de vinger wordt gewezen. Ik betreur dat sterk en sommige politieke verklaringen daarover zijn beneden alle peil", verklaarde de Antwerpse burgervader. Hij verwees ook naar Brussel, waar niet iedereen een eigen huisarts heeft.

De verklaringen van De Wever zijn duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij Brussels minister-president Vervoort (PS). Volgens hem zoekt de N-VA-voorzitter een zondebok en heeft hij die in Brussel gevonden. Ook PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej haalt in dezelfde zin uit naar De Wever, die hij onder meer verwijt zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten.

