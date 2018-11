Brussels metroverkeer even onderbroken door verdachte tas aan Naamsepoort: vals alarm

ADN

13 november 2018

11u41

Bron: Belga

Het metroverkeer op de Brusselse lijnen 2 en 6 is rond 11.30 uur kunnen hernemen. Dat meldt de MIVB. Het verkeer op beide lijnen was sinds 11.00 uur onderbroken tussen de haltes Kunst/Wet en Munthof nadat er in het metrostation Naamsepoort een verdachte tas was aangetroffen.