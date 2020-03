Brussels gezondheidsminister Alain Maron besmet met coronavirus IB

01 april 2020

00u23

Bron: Belga 2 De Brusselse gezondheidsminister Alain Maron heeft dinsdag bevestigd in La Capitale dat hij in strikte thuisisolatie zit omdat vermoed wordt dat hij besmet is met het nieuwe coronavirus Covid-19.

De minister is niet op de infectie getest, maar met alle verdachte symptomen heeft zijn arts sinds afgelopen dinsdag strikte opsluiting gelast. De afgelopen drie dagen zijn er nieuwe symptomen opgedoken die de stelling van het coronavirus bevestigen. "Sinds zaterdag merk ik een verlies van smaak en geur op. Dit zijn vrij specifieke symptomen van coronavirus. Dat doet me denken dat ik het virus moet hebben."

Alain Maron blijft voorlopig thuiswerken. "Ik telewerk en alle vergaderingen worden per videoconferentie gehouden. Voorlopig heb ik geen enkele ontmoeting met de buitenwereld gemist. Ik heb per videoconferentie een regeringsvergadering gehad."

Hij wijst erop dat hij en zijn kabinet al lang de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen in het licht van de epidemie (sociale afstand, telewerk, hydroalcoholische gel, enz.). "En ondanks dat heb ik het virus opgelopen. Het laat zien dat het een virus is dat heel gemakkelijk wordt overgedragen en erg besmettelijk is", zegt Alain Maron.

