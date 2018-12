Brussels gewest onderzoekt juridische stappen tegen beperking aantal asielaanvragen

07 december 2018

Bron: Belga

Het Brussels gewest onderzoekt of het juridische stappen kan nemen tegen het beperken van het aantal asielaanvragen tot 50 per dag. Minister Pascal Smet (sp.a) kondigde dat vandaag aan in het Brussels Parlement na een vraag van zijn partijgenoot Hannelore Goeman.