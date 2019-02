Brussels Gewest is een vierkante kilometer groter geworden (en dat komt niet door uitbreiding) LH

20 februari 2019

17u52

Bron: Belga, Bruzz 0 Het Brussels Gewest is voortaan 162,4 vierkante kilometer groot, één vierkante kilometer groter dan eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). De groei van heeft niets te maken met de uitbreiding van het grondgebied, maar wel met een recente herziening van de meetmethodologie.

De grenzen van het Brussels Gewest zijn dus niet verschoven. “In het verleden werd de oppervlakte berekend op basis van het kadaster van de FOD Financiën, en die gegevens waren niet altijd even correct", legt BISA-woordvoerder Line Jussiant uit. Op vraag van Eurostat gebruikt men daarom nu cartografische satellietgegevens.

Terwijl Brussel op 1 januari 2018 nog 1.198.726 inwoners telde, is de kaap van de 1,2 miljoen inwoners intussen gerond. Tegen 2025 verwacht BISA meer dan 1,25 miljoen inwoners in het hoofdstedelijk gewest.

Als een van de nieuwigheden zijn er voor het eerst cijfers over de kilometerheffing voor het goederenvervoer over de weg. Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton denderden in 2018 zo'n 62 miljoen kilometers over de Brusselse wegen, wat nagenoeg evenveel is dan het jaar voordien.

Vergroening van vrachtwagens

De invoering van de kilometerheffing heeft wel een duidelijke invloed op de vergroening van de vrachtwagenvloot. Zo steeg het aantal kilometers van Euro 6-vrachtwagens gevoelig. 80 procent van de afgelegde afstand gebeurde met Euro 5 en 6-vrachtwagens, tegenover slechts 73 procent in 2018.

Het BISA maakte ook bekend dat er in totaal 48.000 mensen bij de internationale instellingen op het Brusselse grondgebied werken.