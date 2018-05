Brussels gerecht zoekt naar getuigen die meer weten over mysterieuze dood van 76-jarige Jettenaar kg

29 mei 2018

12u29

Het Brusselse gerecht is op zoek naar mensen die nieuw licht kunnen werpen op de dood van een 76-jarige gepensioneerde man in Jette. De man werd vier jaar geleden op weg naar huis neergeschoten, maar nog altijd zijn de precieze omstandigheden van zijn dood niet duidelijk.

De 76-jarige Paul-André Vanderperren werd op 14 december 2014 rond 20.30 uur neergeschoten vlakbij zijn woning in het woonerf 't Jaegerke toen hij terugkwam van café Mercure. Daar had hij een voetbalwedstrijd van RSC Anderlecht gevolgd. De man kreeg één kogel in het hoofd. Het gerecht opende toen een onderzoek voor doodslag, maar dat leverde geen verdachte op.

Verschillende pistes

"Verschillende pistes werden in de loop van het onderzoek onderzocht", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. "Zo hebben de speurders nagegaan of de man schulden had of problemen binnen zijn familie. Dat bleek niet het geval." De politie ging ook na of de dader zich van slachtoffer had vergist, of het ging om een intiatieproef voor een bende en of de man vermoord werd omdat hij getuige was van een misdrijf, maar geen van die pistes leverden iets op.

Het Brusselse parket hoopt nu dat vier jaar na de feiten getuigen zich nog iets herinneren dat van belang kan zijn. "Vier jaar is ook niet zo heel lang, misschien valt mensen nog iets te binnen", aldus de parketwoordvoerder.

Wie informatie heeft of weet heeft van enig element dat relevant kan zijn voor het onderzoek, kan via het telefoonnummer 0800.30.300 contact opnemen met de federale politie.