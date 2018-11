Brussels gerecht zoekt getuigen van moord op foorkramer in Haren kg

27 november 2018

16u56

Bron: Belga 0 Het Brusselse gerecht heeft een opsporingsbericht verstuurd in het onderzoek naar de moord op Harenaar John Huygens. Die man werd op 22 december 2016 dood aangetroffen in zijn uitgebrande caravan, in de Waterranonkelstraat, tegenover de autokeuring. Hij werd vermoord met een kogel in het hoofd en hij had een prop in zijn mond.

John Huygens was de avond voordien, 21 december, omstreeks 20.00 uur het terrein opgereden met zijn donkergrijze Dodge Ram. Rond 02.30 uur ging hij slapen. Een overbuur die rond 04.00 uur een sigaret rookte op zijn terras, merkte niets verdacht op.

Omstreeks 04.35 registreerde de bewakingscamera van de technische controle een zwarte of grijze Smart die de straat inreed en om 04.38 uur ook weer uitreed.



"Het kan zijn dat deze wagen iets met de zaak te maken heeft, maar misschien ook niet", klinkt het bij het Brusselse parket. "Het kan zijn dat de chauffeur verkeerd is gereden en niets met de zaak te maken heeft. De speurders doen dan ook een oproep naar deze chauffeur om deze piste af te sluiten.”

Om 05.08 uur vertrok een vrouw naar haar werk maar merkte niets verdachts. Om 05.20 uur hoorde de overbuur, die eerder die avond de sigaret rookte, het lawaai van de brand en belde de brandweer.



"Uit het onderzoek blijkt dat er een gat in de afsluiting was geknipt", gaat het parket verder. "Misschien heeft iemand op die plaats verdachte personen of handelingen gezien. De prop in de mond van John is een keukenhanddoek van Lindemans, misschien herkent iemand de handdoek? Wie is de chauffeur van de Smart? Misschien heeft John iemand in vertrouwen genomen en hem verteld of hij met iets zat, problemen had met iemand."



Wie informatie heeft, kan de speurders bereiken via het gratis telefoonnummer 0800.30.300 of via de website van de politie.