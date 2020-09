Brussels gerecht wil grote processen verhuizen naar oude NAVO-gebouw kv

18 september 2020

04u30

Bron: Belga 0 Het Brusselse gerecht vraagt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om verschillende processen te verhuizen naar de oude gebouwen van de NAVO in Evere. Praktische problemen door corona liggen aan de basis. Dat schrijft De Tijd vandaag. Normaal zou alleen het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 plaatsvinden in het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in Evere.

"We hebben die vraag onlangs ontvangen", bevestigt Sieghild Lacoere, de woordvoerster van Geens. "Zo'n dossier behelst heel veel aspecten: veiligheid, technische aanpassingen, budgetten, toelatingen enzovoort. Op dit ogenblik wordt heel hard gewerkt om al die aspecten te onderzoeken."

Volgens een welingelichte bron zou zowel het federaal parket, het parket-generaal van Brussel, het Hof van Cassatie als het Brusselse hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg graag grote processen zien verhuizen naar het oude NAVO-gebouw, aldus De Tijd. Het zou onder andere gaan over het proces in beroep over de treinramp in Buizingen.



Dat Geens nog geen antwoord gaf op de vragen van het Brusselse gerecht over de kwestie leidt tot wrevel, is te horen.