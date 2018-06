Brussels frietkot deelt 1000 kilogram gratis friet uit voor 130ste verjaardag kv

26 juni 2018

23u20

Bron: Belga 2 Het Fritkot Vandermeulen heeft dinsdag zijn 130ste gastronomische verjaardag gevierd met één ton gratis frietjes die werden uitgedeeld op de Brusselse Grote Markt. Vanaf 12 uur stond er een lange rij aan te schuiven voor een pakje friet.

De familie Vandermeulen is sinds 1888 actief in de traditionele Belgische en Brusselse gastronomie en is met zijn vaste frituur en mobiele frietkot erg gekend in Laken, Neder-Over-Heembeek en op de Brusselse kermissen. Om het jubileum van de 130ste verjaardag te vieren, deelde het vanmiddag één ton frietjes, ofwel 4.000 pakjes, uit op de Grote Markt in Brussel. Iedereen was welkom om te komen proeven van de goudgele frietjes.

"De recepten en geheimen worden al vier generaties lang van ouder op kind doorgegeven", vertelt Jonathan Vandermeulen-Doop.

De stad Brussel stelde de Grote Markt ter beschikking van Fritkot Vandermeulen. Aan de lange rijen die stonden aan te schuiven, was duidelijk te zien dat het een smakelijk succes was.

"We zijn trots op onze frituristenfamilies die met passie de kermistraditie voortzetten en het Brussels erfgoed beschermen", verklaart Brussels schepen van Economische Zaken Marion Lemesre (MR).