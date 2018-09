Brussels college stuurt tientallen leerlingen naar huis omdat ze niet de juiste schoenen dragen HR

10 september 2018

17u30

Bron: RTL-TVI, RTBF 0 Het college Roi Baudoin in Schaarbeek (Brussel) heeft vanmorgen tientallen leerlingen de toegang geweigerd omdat ze niet de juiste schoenen droegen. Sinds begin dit schooljaar gelden er nieuwe regels in de technische- en beroepsschool, maar dat was blijkbaar niet voor iedereen duidelijk.

"Omdat ze sportschoenen droegen, werden ze verzocht terug naar huis te keren", klaagt een moeder aan op RTL-TVI. "Het is een schande." Volgens de vrouw mocht een 50-tal leerlingen vanmorgen om die reden de school niet binnen. "Toen we aankwamen, zagen we dat veel leerlingen aan de poort stonden", vertelt een leerling aan RTBF. "We begrepen niet wat er gaande was. Toen zagen we dat van iedereen de schoenen werden gecontroleerd. Wie sportschoenen droeg, moest terug naar huis om van schoenen te wisselen."

Volgens de jongen waren de leerlingen verrast en boos. "Dit zijn gewone sportschoenen. En bovendien had ik ze vorige week ook aan, en toen mocht het wel. En toen ik hen foto's toonde van andere schoenen die ik thuis heb, bleken die ook niet goed."

Leerlingen moeten het verschil begrijpen tussen de turnles en het dagelijkse leven Hervé Boelaert

Gescheurde broeken

De school bevestigt dat er nieuwe regels zijn. "We accepteren niet langer alle soorten sneakers, gescheurde broeken en te korte kleding. Sportschoenen bijvoorbeeld zijn verboden", zegt directeur Hervé Boelaert. "Leerlingen moeten het verschil begrijpen tussen de turnles en het dagelijkse leven. Dat is een kwestie van hygiëne, maar ook van soberheid. De vorige directie verbood simpelweg alle sneakers. Nu accepteren we bepaalde soorten wel. Maar we zullen er samen met de leraars voor zorgen dat de regels nog duidelijker worden. Maar sportschoenen zijn niet toegelaten, en dat zullen we ook afdwingen.