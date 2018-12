Brussels burgemeester wil onderhandelen over aanvraag voor betoging van ‘gele hesjes’ ttr

10 december 2018

17u32

Bron: belga 2 Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is bereid een aanvraag voor een betoging van de ‘gele hesjes’ in de hoofdstad te aanvaarden. “Maar dan moet wel onderhandeld worden over het te volgen parcours”, zei zijn woordvoerster vandaag .

De burgemeester wil een delegatie ontvangen om over een nieuwe manifestatie te onderhandelen. Via zijn woordvoerster herinnerde hij eraan dat hij als burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bevolking, de handelaars en iedereen die zich op de openbare ruimte van de stad bevindt.



Daarnaast bedankte Close de ordemachten voor hun aanpak bij de betoging van zaterdag. Zo’n 1.000 ‘gele hesjes’ kwamen toen naar Brussel voor protestacties. Ze verzamelden zich in drie groepen die eerst via de Europese wijk het Schumanplein probeerden te bereiken, om uiteindelijk één grote manifestatie te vormen op de kleine Brusselse Ring. Daar kwam het tot confrontaties met de politie, die de manifestanten bijeendreef.

In totaal werden 450 mensen administratief aangehouden en 10 personen gerechtelijk aangehouden, zo meldt het Brusselse parket. Een man gooide met stenen naar de politie. Hij kreeg gisteren van het parket een rechtstreekse dagvaarding voor de zitting van de correctionele rechtbank van 4 januari. De tweede man dreigde met een wapen en beschadigde een politievoertuig. Die man kon na verhoor beschikken maar het onderzoek loopt verder, aldus nog het parket.