Brussels burgemeester Philippe Close (PS) na kritiek op massabetoging: "MR voedt zich met één controverse per dag"

08 juni 2020

08u58

Bron: RTBF, Belga 106 Aan het Justitiepaleis in Brussel kwamen gisteren zo’n tienduizend mensen samen tijdens een betoging tegen racisme en politiegeweld. De betoging zelf verliep zonder problemen, maar na afloop kwam het tot rellen en werden enkele winkels geplunderd. De Brusselse politie heeft intussen 239 mensen gearresteerd, zei Brussels b urgemeester Philippe Close (PS) deze ochtend bij RTBF. Hij reageerde daar op de kritiek van verschillende politici: “We hebben steeds de afweging gemaakt tussen de openbare orde, de vrijheid van meningsuiting en de gezondheidsvoorschriften.”



Brussels burgemeester Philippe Close (PS) kreeg bij zijn bezoek aan de radiostudio van RTBF deze ochtend een mondmasker met daarop ‘I can’t breathe’ cadeau van één van de organisatoren van de manifestatie van dit weekend. Twee weken geleden waren ‘I can’t breathe’ de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd, die om het leven kwam na brutaal politiegeweld. Zijn dood zorgde voor een wereldwijde golf van protest tegen racisme en politiegeweld, en was ook de aanleiding voor de ‘Black lives matter’-manifestaties in ons land.

In Brussel kwamen zo’n 10.000 actievoerders op de been. Politici en virologen reageerden ontgoocheld, en al snel klonk kritiek op het stadsbestuur. Burgemeester Close wees erop dat het stadsbestuur een afweging moest makken tussen het bewaren van de openbare orde, het recht op vrije meningsuiting en het beschermen van de volksgezondheid.



“Publieke expressie moet worden toegestaan. We kunnen de bevolking niet langer vragen om de woede te bedwingen. Diversiteit zit in het Brusselse DNA en is de kracht van de stad,”, aldus Close, die benadrukte dat zo goed als alle actievoerders een mondmasker droegen. “Het stadsbestuur en de organisatoren hebben nauw samengewerkt”, klonk het, “In totaal verdeelde de stad zo’n 4.000 mondmasker onder de betogers”.

Het is misschien het thema van het evenement waar sommige leden van de MR moeite mee hebben Philippe Close, burgemeester van Brussel (PS)

“Wilmes kon me sinds donderdag bellen”

Close haalde hij scherp uit naar de Brusselse oppositiepartij MR, na de kritiek van premier Sophie Wilmes en partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez: “Het is misschien het thema van het evenement waar sommige leden van de MR moeite mee hebben”, klonk het. Dat de premier gisteren betreurde dat er geen alternatief werd gevonden, pikt de Brusselse burgemeester niet: “Ik neem altijd de verantwoordelijkheid voor mijn daden,” zei hij. “Ze had mijn telefoonnummer en ze kon me sinds donderdag bellen. Ik merk vooral op dat er een partij is die zich voedt met één controverse per dag,” concludeerde hij.

Bouchez reageerde vanmorgen op Twitter meteen bijzonder gepikeerd op de verwijzing van Close naar zijn partij. “De houding van Philippe Close is onaanvaardbaar. De MR mobiliseert zich elke dag in de strijd tegen het racisme, ook gisteren. Wij deden dat met respect voor de gezondheidsregels. Ik vraag hem excuses voor zijn onaanvaardbare uitlatingen.”

L’attitude de @PhilippeClose est inacceptable. Le @MR_officiel se mobilise chaque jour dans la lutte contre le racisme et hier encore (photo) ! Nous l’avons fait dans le respect des règles sanitaires. Je lui demande de la hauteur et des excuses pour ces insinuations inacceptables pic.twitter.com/qdpwMg0j52 Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

