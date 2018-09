Brussels burgemeester en Theo Francken kibbelen over aanmeldcentrum, intussen kunnen asielzoekers terecht bij Klein Kasteeltje AW

05 september 2018

10u07

Bron: Belga 0 Het Klein Kasteeltje in het centrum van Brussel zal een tijdlang dienst doen als aanmeldcentrum voor asielzoekers, in afwachting van een doorbraak over een nieuw gelijkaardig centrum in Neder-Over-Heembeek.

Brussels burgemeester Philippe Close verzet zich tegen de verhuis naar Neder-Over-Heembeek, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA- maakt zich sterk dat het er wel degelijk komt.



De plannen houden verband met de verhuis van de Dienst Vreemdelingenzaken naar het Pachecogebouw aan de Kruidtuin, maar volgens de staatssecretaris zou het Pachecogebouw niet ideaal zijn om de wachtzaal voor asielaanvragen te huisvesten.

Militair hospitaal

Daarvoor kijkt Francken richting de site van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De Brusselse burgemeester Close kondigde echter aan dat hij zich met hand en tand zou verzetten tegen dat aanmeldcentrum. In De Ochtend op Radio 1 verbaasde de staatssecretaris zich woensdag over dat protest. "In Neder-Over-Heembeek is er al jaren opvang. Ik heb daar nog nooit klachten over gehad", luidde het.

"Liever gesloten en verkocht"

In afwachting van een doorbraak zal het aanmeldcentrum tijdelijk naar het Klein Kasteeltje verhuizen, bevestigt Francken een bericht in De Tijd. "Ik had het liever gesloten en verkocht", aldus Francken. Hij gaat er van uit dat het centrum in Neder-Over-Heembeek er wel degelijk zal komen en heeft het over "een heel goed project".