Brussels burgemeester Close (PS): "Fusie politiezones is slechts een slogan"

Bron: Belga 1 rv - belga Relschoppers plunderen een nachtwinkel. Inzet: Brussels burgemeester Philippe Close (PS). De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) is niet gewonnen voor een fusie van de politiezones in zijn stad. Nochtans is de roep naar een eengemaakte politiezone in de hoofdstad opnieuw sterk toegenomen nadat relschoppers zaterdagavond vernieling zaaiden in het centrum van Brussel.

Close zegt aan het VRT-programma Terzake dat er "verbeteringen" moeten worden aangebracht aan de politieprocedures, maar een fusie noemt de PS'er slechts een "slogan".

Nadat de nationale voetbalploeg van Marokko zich zaterdagavond ten koste van Ivoorkust wist te plaatsen voor het WK Voetbal in Rusland zakten enkele honderden supporters af naar het Beursplein. Daar braken al snel rellen uit tussen amokmakers en de ordediensten. In de buurt rond de Beurs vernielden en plunderden vandalen winkels en staken ze verschillende wagens in brand. Een twintigtal agenten raakten gewond, niemand werd opgepakt.

"Moeilijk te begrijpen"

Onaanvaardbaar", noemt Close de feiten van zaterdagavond. "Hier is geen verklaring voor. Het zijn vandalen." De Brusselse burgemeester beseft dat het voor de bevolking "moeilijk te begrijpen is" dat er uiteindelijk niemand werd opgepakt. "De eerste taak van de politie was om de rust terug te brengen. Ze heeft een goede job gedaan", aldus Close. "Nu is het tijd voor arrestaties."

" En ook voor een evaluatie. Deze voormiddag vond er al een debriefing plaats van de incidenten. "Misschien moeten we de procedures verbeteren", zei Close daarover. Een politiefusie, waar verschillende politieke fracties om vragen, is niet aan de orde. "Slogans", zegt Close daarover. "Er is al een goede samenwerking tussen de verschillende politiezones. Een fusie is niet de juiste oplossing."