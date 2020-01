Brussels burgemeester Close gaat lijnrecht in tegen minister De Crem: “Makkelijker om over anderen te praten dan over zichzelf” ttr ES

01 januari 2020

14u22

Bron: Belga 188 Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) zegt dat het “doelgericht en krachtdadig optreden” van de Brusselse politie tijdens oudejaarsnacht aantoont dat “feitelijke samenwerking tussen de zones het enige alternatief” is. De Brusselse burgemeesters blijven zich echter verzetten tegen het pleidooi van de minister om de Brusselse politiezones te laten samensmelten.

Voor het eerst verenigden de zes Brusselse politiezones zich op Oudjaar onder de leiding van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem noemt het centrale politiecommando tijdens oudejaarsnacht een succes.

“Er waren incidenten, zoals we verwacht hadden, maar de politie heeft snel, doelgericht en krachtdadig gereageerd. Zo zijn de fouten van vorig jaar vermeden. Door een verkeerde inschatting, een te trage en/of ongepaste reactie en een gebrek aan samenwerking is de situatie toen uit de hand gelopen en was er sprake van geweld tegen interventieploegen. Dat was deze keer niet het geval”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. De Crem concludeert dat een samenwerking het enige alternatief is. “De fusie van de zes politiezones moet deel uitmaken van de federale onderhandelingen”, klinkt het nog.

De burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) is eveneens tevreden over de “uitstekende” samenwerking van afgelopen nacht, maar vindt een fusie van de politiezones geen goed idee. Hij wijst erop dat de zonechefs en de mensen op het terrein daar geen voorstander van zijn. Bovendien moet eerst de federale politie versterkt worden. “Het is makkelijker om over anderen te praten dan over zichzelf. Er moeten eerst en vooral meer federale agenten komen om de steun aan de politiezones te garanderen”, zegt de Brusselse burgemeester.

In Brussel hebben er op oudejaarsavond 185 administratieve en 26 gerechtelijke arrestaties plaatsgevonden. Dat blijkt uit een balans van de zes politiezones, meldt Olivier Slosse, de woordvoerder van de politie Brussel-Elsene. In totaal zijn in het Brusselse gewest 22 wagens en een scooter in brand gestoken.

Voor- en tegenstanders

De fusie van de Brusselse politiezones is een wens van zowat alle Vlaamse partijen. De Franstalige partijen zijn dan weer tegen. En ook de mensen op het terrein toonden zich tot nu toe geen voorstander. Uit een rondvraag die de UGent op vraag van de regering in 2018 deed bleek dat de burgemeesters en korpschefs van de huidige zes zones tegen zijn. Ze zeggen dat dit onwerkbaar is, omdat die eengemaakte zone geleid zou worden door negentien burgemeesters. Op termijn zou het risico bestaan dat er opnieuw een soort gemeentelijke politie ontstaat.