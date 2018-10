Brussels Beer Project onder vuur vanwege biernaam 'Maori Tears' SPS

Bron: Belga 3 Het bier 'Maori Tears' van brouwer Brussels Beer Project ligt in Nieuw-Zeeland onder vuur. De naam is "cultureel en spiritueel beledigend", stelt de krant New Zealand Herald. Brussels Beer Project heeft zich intussen verontschuldigd in een Facebookpost.

Naast de naam van het bier, is ook de slogan "Van Nieuw-Zeeland tot in België, we kapselen die tranen in om hun heilige natuur op te vangen" een doorn in het oog van de Nieuw-Zeelanders en de Maori, de oorspronkelijke bewoners van het land.

"Het idee om de tranen van iemand te drinken is spiritueel beledigend vanuit het standpunt van de Maori. Wat zijn dat de tranen van de Maori? Betekent dit dat de brouwer het leuk vindt dat de Maori huilen of dat de Maori triest zijn en drinken om gelukkig te worden? ", stelt de advocate die de mensenrechten van de Maori verdedigt, Karaitiana Taiure in de New Zealand Herald.

Brussels Beer Project verontschuldigt zich openlijk op Facebook en ook de pagina op hun website van het bier 'Maori Tears' werd al offline gehaald.

"We verontschuldigen ons bij diegenen die zich beledigd voelden door ons bier Maori Tears. De term "tranen" werd gebruikt om de subtiliteit van dit pale ale bier dat met hop uit Nieuw-Zeeland gebrouwen werd, te belichten. Het bier werd eenmalig gebrouwen in 2015 in een oplage van 800 flessen. Er was nooit enige intentie om de Maoricultuur te beledigen, integendeel. We zijn droevig dat we deze gevoelens hebben opgewekt", klinkt het bij Brussels Beer Project.