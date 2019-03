Brussels assisenhof spreekt arrest uit rond aanslag Joods Museum

AW

07 maart 2019

18u34

Bron: Belga

0

Het Brusselse assisenhof zal omstreeks 18.30 uur zijn arrest uitspreken over de schuldvragen in het proces over de aanslag op het Joods Museum van België. Dat meldt het federaal parket. De voorlezing van het arrest zou ongeveer een uur in beslag nemen.