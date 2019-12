Brussels Airport zakt ondanks recordjaar één plaats, Heathrow in Londen opnieuw op kop in ranglijst grootste luchthavens EU HLA

06 december 2019

13u00

Bron: Belga 0 Brussels Airport is naar de negentiende plaats gezakt in de lijst van grootste luchthavens in de Europese Unie, op basis van de passagierscijfers van 2018. Dat is een positie lager dan het jaar voordien, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De luchthaven van Zaventem beleefde vorig jaar wel een recordjaar, met bijna 25,7 miljoen passagiers. Dat waren er 3,5 procent meer dan het jaar ervoor.

Maar Brussels Airport werd in de rangschikking voorbijgestoken door de luchthaven van Wenen (Oostenrijk). Die groeide met ruim 11 procent tot iets meer dan 27 miljoen passagiers.

De top drie van de ranglijst is niet veranderd. De Londense luchthaven Heathrow staat helemaal bovenaan met ruim 80 miljoen passagiers in 2018. Dan volgen Charles de Gaulle (Parijs, 72 miljoen) en Schiphol (71 miljoen).

Alle vluchten van en naar de Europese Unie samen vervoerden vorig jaar een recordaantal van 1,106 miljard passagiers. Dat aantal ligt 6 procent hoger dan in 2017, toen er voor het eerst meer dan een miljard vliegtuigreizigers waren. Bijna de helft (46 procent) van de mensen die het vliegtuig namen, vloog naar een ander land binnen de Europese Unie. Intercontinentale vluchten waren goed voor ruim een derde (37 procent), de overige passagiers namen een binnenlandse vlucht.

De meeste vliegtuigreizigers werden geteld in het Verenigd Koninkrijk (272 miljoen). Ook in Duitsland (222 miljoen) en Spanje (221 miljoen) waren er meer dan 200 miljoen vliegtuigpassagiers. De grootste groei was er vorig jaar in Litouwen (19 procent), Letland, Polen en Slovakije (telkens +16 procent). Met een groei van 3,7 procent tot 34,5 miljoen passagiers bleef België een beetje achter op het gemiddelde.

De luchthaven van Charleroi verwelkomde in 2018 iets meer dan 8 miljoen passagiers. Hij staat daarmee rond de 55ste plaats in de EU.