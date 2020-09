Exclusief voor abonnees

Brussels Airport wordt draaischijf voor wereldwijde verdeling coronavaccins

Guy Van Vlierden

28 september 2020

05u00

Brussels Airport maakt zich op om een draaischijf te worden voor de wereldwijde verdeling van coronavaccins, zo meldt de krant 'De Tijd'. De luchthaven beschikt nu al over Europa's grootste oppervlakte aan temperatuurgecontroleerde magazijnen en een kwart van de logistieke bedrijven die er werken, is in farma gespecialiseerd.