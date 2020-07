Brussels Airport:"Wie drie keer meer dan 38 graden koorts heeft, krijgt geen toegang tot vlucht” redactie

29 juli 2020

11u28

Bron: De Standaard - Belga 200 UPDATE Wie drie keer meer dan 38 graden koorts heeft, krijgt geen toegang tot de terminal en een vlucht. De temperatuurcontrole door een arts is doorslaggevend. Zo reageert Brussels Airport Company op berichtgeving in De Standaard. Daarin stond dat het een vragenlijst is die bepaalt of iemand mag vliegen als die op Zaventem na drie metingen nog altijd meer dan 38 graden koorts heeft. Te makkelijk te omzeilen, vindt VUB-prof Dirk Devroey. Klopt niet, zegt woordvoerster Nathalie Pierard van Brussels Airport Company.



Niet de vragenlijst is doorslaggevend. Dat is wel de derde, manuele temperatuurcontrole door een arts. Wie drie keer meer dan 38 graden koorts heeft, krijgt geen toegang tot de terminal en dus ook niet tot de vlucht.

Wie vanop Zaventem vertrekt, wordt onderworpen aan een temperatuurcontrole met een thermische camera. Heb je een verhoogde temperatuur, dan volgt een dubbelcheck met een tweede temperatuurcontrole. Wie nog altijd een lichaamstemperatuur boven de 38 graden heeft, wordt verwezen naar het medisch team van de luchthaven voor een derde, manuele temperatuurcontrole en het doorlopen van een vragenlijst.

De procedure is opgesteld in samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen, aldus Brussels Airport Company. Wie drie keer meer dan 38 graden koorts heeft, krijgt een document mee om voor te leggen aan zijn huisarts en ook om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij voor zijn reservatie. De vragenlijst helpt om dat document op te stellen.

“Zowel de luchthaven als de luchtvaartmaatschappijen stellen de gezondheid van de passagiers en het personeel voorop en nemen daarmee geen risico”, aldus nog Brussels Aiport Company.

"De kans dat iemand koorts maakt om andere redenen dan corona, is zeer klein", verklaarde Devroey in De Standaard. "Daarom zou hoge koorts een signaal op zich moeten zijn. Zo'n vragenlijst kun je heel makkelijk omzeilen als je graag op reis wilt vertrekken. Het is op dit moment niet veilig om vliegreizen door te laten gaan.”

