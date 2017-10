Brussels Airport weer rechtstreeks verbonden met Shanghai

jv

07u55

Bron: Belga

0

BELGA

Op Brussels Airport is vanochtend rond 6.30 uur vlucht HU7921 uit Shanghai aangekomen. Daarmee is Brussel voor het eerst sinds eind 2011 weer rechtstreeks verbonden met de metropool in het oosten van China. De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines zal de verbinding drie keer per week uitvoeren.