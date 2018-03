Brussels Airport verwelkomt elf nieuwe zomerbestemmingen en twee nieuwe maatschappijen TTR

14 maart 2018

14u10

Bron: Belga 0 Elf nieuwe bestemmingen zullen vanaf 25 maart bediend worden op Brussels Airport tijdens het komende zomerseizoen. Met Cathay Pacific en Georgian Airways verwelkomt de luchthaven ook twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen. Passagiers kunnen zo kiezen uit maar liefst 211 rechtstreekse bestemmingen en 66 luchtvaartmaatschappijen.

Bij de nieuwe bestemmingen biedt vooral Azië nieuwe mogelijkheden. Het Chinese Hainan Airlines start op 20 maart met tweewekelijkse vluchten naar Shenzhen en behoudt de driewekelijkse verbindingen naar Shanghai. Vanaf 25 maart vliegt Cathay Pacific voor het eerst van Brussel naar Hong Kong. Met de nieuwe Airbus 350 zijn vier vluchten per week ingekleurd.

Andere nieuwe bestemmingen zijn onder meer Kalamata, Kavala en Lesbos in Griekenland, Zadar in Kroatië en Luxor in Egypte. Georgian Airways vliegt twee keer per week naar de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Tijdens de zomer zijn er in totaal dertien nieuwe rechtstreekse bestemmingen. Vanaf eind juni vliegt TUI fly immers wekelijks naar Aruba en Curaçao op de Caraïben.