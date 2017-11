Brussels Airport verwelkomt 8,5 procent meer passagiers dan vorig jaar SI

10u54

Bron: Belga 0 Photo News Brussels Airport heeft in oktober ruim 2,2 miljoen passagiers ontvangen: 8,5 procent meer dan een jaar eerder. Dat heeft de luchthaven vrijdag bekendgemaakt. Het vrachtvervoer ging er op achteruit.

Zowel het aantal lokaal opstappende passagiers als het aantal transferpassagiers nam toe. De luchthaven wijst op de toename van korte- en langeafstandsvluchten van Brussels Airlines en op de aanzienlijke toename van langeafstandsvluchten op Brussels Airport. Lagekostenmaatschappijen, met name Vueling en Easyjet, zagen dan weer het aantal vluchten dalen.

Daling vrachtvervoer door geluidsboetes

Het vrachtvervoer op Brussels Airport blijft afnemen, in oktober met 3,4 procent. Net zoals in de voorbije maanden is de daling voornamelijk te verklaren door het vertrek van een aantal luchtvaarmaatschappijen door de geluidsboetes die door het Brusselse Gewest worden opgelegd.