Brussels Airport verwelkomde 1,7 miljoen passagiers in januari NLA

08 februari 2019

14u16

Bron: Belga 0 Afgelopen maand telde Brussels Airport bijna 1,7 miljoen passagiers. Dat is 2,6 procent meer dan januari vorig jaar. Dat meldt de luchthavenuitbater. Het winterweer van vorige week woensdag had maar een kleine impact op de passagiersaantallen.

In januari reisden er exact 1.663.198 passagiers via de luchthaven van Zaventem. De groei van de langeafstandsvluchten (+3,7 procent) ligt iets hoger dan die van de korteafstandsvluchten.

Het vrachtvolume (inclusief vrachtwagens) klokte af op 55.030 ton. Het gaat om een daling met 3,2 procent ten opzichte van januari 2018. "Het is de eerste keer sinds enkele maanden dat de vrachtsector op Brussels Airport lichtjes achteruitgaat. Die daling bij het vrachtvervoer werd op andere Europese luchthavens reeds in november en december vastgesteld", zegt de luchthaven in het persbericht.

De vrachtdaling situeert zich vooral bij de cargotoestellen, de zogenaamde volvrachtlucht (-17,3 procent). De vracht op passagierstoestellen en de getruckte vracht stegen wel. Ook bij de expressdiensten was er een daling.

Het aantal vliegbewegingen steeg met 0,9 procent. Gemiddeld waren er 113 passagiers per vlucht, eentje meer dan vorig jaar.