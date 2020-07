Brussels Airport verwacht pas tegen 2024 weer normaal passagiersaantal ISA

07 juli 2020

15u09

Bron: BELGA 1 Het zal tot 2024 duren voor de passagiersaantallen op Brussels Airport weer het niveau van vorig jaar bereiken. Dat heeft Arnaud Feist, CEO van de luchthaven van Zaventem, dinsdag gezegd tijdens een hoorzitting in de commissie Mobiliteit in de Kamer.

Begin maart viel de activiteit op Brussels Airport wegens de coronapandemie op korte tijd terug tot bijna niets. Sinds de heropening van de Schengengrenzen op 15 juni is er weer een lichte stijging. "We zitten nu op ongeveer 10 procent van de normale capaciteit, maar dat is nog ver van wat het moet zijn om de rendabiliteit te verzekeren.”

Nog ver van normale capaciteit

Volgens Feist is er pas sprake van echt herstel wanneer de luchthaven weer op "50, 60 of 70 procent van de normale capaciteit" zal draaien. "Voor juli verwachten we 82 procent minder passagiers, dus 18 procent van de normale activiteit. In augustus zouden we 25 procent van onze activiteit kunnen bereiken en tegen het einde van het jaar ongeveer de helft van een normale maand december", aldus de CEO. Pas tegen 2024 verwacht Feist weer op het niveau van 2019 (26,4 miljoen passagiers) te zitten.

De rekening van de coronacrisis schat Brussels Airport op 200 miljoen euro. "Het gaat om het zwaarste verlies in onze geschiedenis", zei Feist. "We hebben wat reserves kunnen opbouwen de voorbije jaren, dus de toekomst van ons bedrijf is voorlopig niet in gevaar.”

Toch vraagt Feist aan de overheid een aantal maatregelen om de toekomst van een sterk Brussels Airport te verzekeren. Het gaat onder meer om steun voor Brussels Airlines - de belangrijkste passagiersmaatschappij op de luchthaven -, een verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid in de luchtvaartsector en het verzekeren van een gelijk speelveld binnen Europa voor internationale reizen. Feist klaagt wat dat laatste betreft aan dat België, in tegenstelling tot andere Europese landen, vluchten naar bepaalde landen nog niet toelaat. "Dat maakt het qua concurrentie heel moeilijk, omdat een aantal luchthavens in onze buurlanden wel langeafstandsvluchten mogen hebben, en wij niet", aldus de CEO. "Dat is iets dat we niet goed begrijpen.”

Maar de gevraagde maatregelen gaan verder dan de coronacrisis alleen. Feist merkte namelijk op dat Brussels Airport de laatste jaren marktaandeel verliest, hoewel de passagiersaantallen stijgen. Terwijl de luchthaven in 2000 nog de op tien na grootste luchthaven in Europa was, zakte hij in 2018 weg tot de 21ste plaats. "We zijn omsingeld door grote luchthavens zoals Schiphol, Parijs en Frankfurt.”

Beter beleid

Daarom pleit Feist ervoor dat er eindelijk een ambitieus en coherent luchtvaartbeleid komt dat inspeelt op de geografische troeven van ons land en dat duidelijkheid schept over de vluchtroutes en geluidsnormen. Daarnaast moeten er ook rechtstreekse hst-verbindingen met knooppunten in de buurlanden komen en moet de capaciteit van de landingsbanen worden uitgebreid, zo benadrukte de CEO voorts nog.