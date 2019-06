Brussels Airport verwacht overrompeling - Skeyes plant geen acties ADN KV

24 juni 2019

17u22

Bron: Belga 4 Brussels Airport maakt zich op voor drukke dagen. Nu vrijdag worden meer dan 94.000 passagiers verwacht, van wie 50.000 vertrekkende passagiers. Alleen in juli zullen 2,7 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen, meldt de luchthavenuitbater vandaag. De vakantie-uittocht op de luchthavens zal gelukkig niet verstoord worden door acties bij luchtverkeersleiders skeyes. Vakbonden en directie hebben na een vergadering vandaag afgesproken om elkaar op 8 juli weer te ontmoeten.

De eerste maand van de schoolvakantie telt zes dagen waarop de luchthaven meer dan 90.000 passagiers zal verwelkomen: 19, 26 en 29 juli zijn de drukste dagen van de maand. Voor de hele zomervakantie verwacht Brussels Airport meer dan 5 miljoen passagiers.

Deze zomer voeren de Europese bestemmingen opnieuw de ranglijst aan. Bij TUI fly en Brussels Airlines zijn Spanje en de Canarische Eilanden populairder dan ooit, gevolgd door Griekenland. Andere bestemmingen die in de lift zitten bij TUI fly zijn Tunesië, Egypte, de sterkste groeier in vergelijking met de zomer van 2018, en Turkije, een favoriete bestemming voor gezinnen die willen genieten van all-inclusive pakketten ter plaatse. Bij Brussels Airlines doen Porto, Lissabon, Barcelona en Nice het heel goed.

Geen staking by skeyes

"We plannen geen acties", bevestigt Kurt Callaerts van de christelijke vakbond. "Zo lang er geen provocatie komt van de directie, spreken we voort. Maar als de directie ons provoceert, zullen we meteen en hard reageren", herhaalt hij zijn standpunt van enkele dagen geleden.

De vakbondsman voegt ook nog eens toe dat overgaan tot de orde van de dag geen optie is. Samen met VSOA wil ACV dat er opnieuw onderhandeld wordt over sociale akkoorden die de directie alleen met de socialistische vakbond afsloot. De directie zegt alleen te willen spreken over de concretisering van die akkoorden.



Volgens ACV en VSOA bieden de akkoorden geen structurele oplossingen en zijn er nog te veel onduidelijkheden. Ze klagen al langer over een structurele onderbezetting bij skeyes, met nefaste gevolgen voor de werkdruk en de balans tussen werk en privéleven van het personeel.