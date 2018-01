Brussels Airport strandt net onder 25 miljoen passagiers ep

17u48

Bron: Belga 1 Photo News Brussels Airport heeft vorig jaar een recordaantal passagiers ontvangen. De teller eindigde op 24.783.911 reizigers. Met 536.000 ton vracht stond de cargotrafiek op het hoogste peil in tien jaar. Dat meldt de luchthaven vandaag.

Dat er een nieuw passagiersrecord in de boeken zou komen, was al langer bekend. Op 22 december werd immers al de 24 miljoenste reizigers in de bloemetjes gezet, terwijl het vorige jaarrecord - uit 2015 - 23,5 miljoen reizigers bedroeg. Met 24,8 miljoen passagiers deed de luchthaven in Zaventem het vorig jaar 5,5 procent beter dan toen.

Tegenover 2016, toen de aanslagen van 22 maart een grote impact hadden, deed de luchthaven het zelfs 13,7 procent beter. Toen werden 21,8 miljoen passagiers vervoerd. Overigens sneuvelden in 2017 ook het dag- en het maandrecord, telkens in juli, met respectievelijk 94.305 en 2,56 miljoen passagiers.

Verschillende oorzaken

"Deze positieve cijfers zijn te danken aan de groei van het netwerk aan bestemmingen vanuit Brussels Airport, de inzet van grotere toestellen op verschillende routes, betere bezettingsgraden en de sterke groei van Brussels Airlines", stelt de luchthavenuitbater in een persbericht. Hij voegt toe dat het nieuwe record werd gerealiseerd met iets minder vliegbewegingen dan in 2015. Dat betekent dat er gemiddeld meer mensen op elke vlucht zitten: 120 in 2017, tegen 113 in 2015.

De vrachttrafiek lag ruim 8 procent hoger dan in 2016. Vooral het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten kende een fors herstel ten opzichte van 2016 (+13,8 procent), klinkt het. De expressdiensten groeiden met bijna 10 procent, het volvrachtvervoer met 3 procent.