Brussels Airport ontving 80 procent minder passagiers in zomermaanden PVZ

10 september 2020

11u15

Bron: Belga 0 In juli en augustus heeft Brussels Airport bijna 1,1 miljoen passagiers ontvangen. Dat is 80 procent minder dan in dezelfde periode van 2019, toen er 5,4 miljoen passagiers waren. De daling is te wijten aan de reisbeperkingen naar het buitenland die zijn opgelegd als gevolg van het coronavirus. Dat meldt Brussels Airport donderdag.

De hele luchtvaartsector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de reisbeperkingen door het coronavirus. "De zeer frequente veranderingen van de kleurcodes leiden tot onzekerheid bij potentiële reizigers en ontmoedigen velen", legt CEO Arnaud Feist uit. "Bovendien laat België, in tegenstelling tot de buurlanden, nog altijd geen intercontinentale vluchten toe naar de elf landen die begin juli veilig werden verklaard door de Europese Unie."

Dat alles heeft volgens Feist een enorme impact op de bezoekersaantallen in heel de sector. "Er is dringend een harmonisering van de reisbeperkingen op Europees niveau nodig, want de huidige situatie is gewoon onhoudbaar voor alle spelers in de luchtvaartsector", benadrukt de CEO van Brussels Airport.

In de maand augustus ontving Brussels Airport 567.223 passagiers. Dat is een daling met 78,5 procent in vergelijking met augustus 2019. Dat aantal bestond uit 251.013 vertrekkende passagiers en 316.210 aankomende passagiers, een gebruikelijk verschil op het einde van de vakantie. Het aantal transferpassagiers daalde met 89,4 procent, maar vertegenwoordigt ondanks de crisis 10 procent van het totaal aantal vertrekkende passagiers.

