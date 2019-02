Brussels Airport maakt zich op voor mega-investering in nieuw logistiek gebouw ter grootte van 7 voetbalvelden AW

01 februari 2019

20u22

Bron: Belga 0 Op Brucargo, de vrachtzone van Brussels Airport, zijn de voorbereidende werken volop bezig voor de bouw van een nieuw logistiek gebouw van maar liefst 50.000 vierkante meter. Het is het grootste project in het kader van het moderniseren van Brucargo.

De eerste steen van het nieuwe gebouw wordt binnen enkele weken gelegd, zo bleek bij de inhuldiging van een ander nieuw logistiek gebouw op Brucargo. Dat gebouw, van ongeveer 8.700 vierkante meter, wordt betrokken door de luchtvrachtspeler Worldwide Flight Services (WFS). Het werd gebouwd door de vastgoedspeler Montea.



Het komende project is van een heel andere orde. Dat wordt een logistiek gebouw van 50.000 vierkante meter, "het equivalent van zeven voetbalvelden", aldus Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport. Het vertegenwoordigt ook de helft van de 100.000 vierkante meter aan logistieke gebouwen die de luchthaven met zijn honderd miljoen euro wil realiseren.

Vier bedrijven

Het nieuwe gebouw komt helemaal in het westen van de Brucargo-zone en zal rechtstreeks toegang bieden tot het tarmac van de luchthaven. Het zal ruimte bieden aan vier bedrijven, en het zal ook geschikt zijn voor het afhandelen van temperatuurgevoelige producten, zoals farmaceutica. Dat is een sector waarin Brucargo zich specialiseert. De mega-investering zou in de loop van volgend jaar klaar moeten zijn voor gebruik.

Op Brussels Airport werd vorig jaar 732.000 ton vracht behandeld, het hoogste niveau in tien jaar.