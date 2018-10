Brussels Airport krijgt 25 extra douaniers: stiptheidsacties opgeschort HA

23 oktober 2018

12u27

Bron: Belga 0 De stiptheidsacties die de douaniers de voorbije dagen voerden op Brussels Airport, worden opgeschort. Dat is beslist na een ontmoeting tussen de vakbonden en de top van de douane. Die laatste beloofde dat er op korte termijn minstens 25 douaniers bijkomen, zo zei ACV-afgevaardigde Ludwig Engels na afloop.

De bonden kregen van de douanetop te horen welke aanwervingen er de komende tijd gepland zijn. Een eerste nieuwe groep van zeker 25 douaniers zou vanaf midden november haar opwachting maken op de luchthaven van Zaventem. “Normaal komen er maar met mondjesmaat mensen bij, maar nu wordt er op zeer korte termijn een forse stap gezet”, aldus Engels. Bovendien zullen de meeste nieuwkomers in het passagiersteam terechtkomen, “waar het tekort zeer nijpend is”.

De bonden kregen volgens de ACV’er ook te horen dat er nog examens bezig zijn. De geslaagden zouden tegen april volgend jaar in dienst treden. En de vervanging van douaniers die met pensioen gaan of van werk veranderen, zou opgeschroefd worden zodat het totale personeelsbestand niet langer zou dalen. De beloftes zijn voor Engels voldoende om de acties op te schorten. “Al zullen we uiteraard binnen een paar maanden kijken hoe het staat” met de aangekondigde aanwervingen.



De douaniers op Brussels Airport voerden gisteren voor de vierde keer actie door de bagage van reizigers van bepaalde vluchten systematisch te controleren. De hinder bleek beperkt, in tegenstelling tot vorige week. Toen werden bij momenten alle inkomende vluchten gecontroleerd en liepen de wachttijden op tot een uur.