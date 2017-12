Brussels Airport houdt tweejaarlijkse grote rampoefening rvl

15u10

Bron: Belga 1 Dieter Nijs Op de luchthaven van Zaventem vindt de grote rampenoefening tweejaarlijks plaats. Op de luchthaven Brussels Airport gaat deze namiddag een tweejaarlijkse grote rampoefening door. Ditmaal wordt een zwaar ongeval met een lijnvliegtuig gesimuleerd, waarbij zowel doden als gewonden gevallen zijn. Bovendien is er zogenaamd gevaar voor de omgeving, onder meer door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

"We zijn verplicht elke twee jaar een dergelijke oefening te organiseren", zegt Florence Muls van Brussels Airport Company. "De gebeurtenissen van maart 2016 staan hier los van."

Volgens het scenario van de oefening is een vliegtuig tegen pier A gebotst en lekt het toestel niet alleen kerosine op de tarmac maar heeft het ook nog eens gevaarlijke stoffen aan boord. Zowel in het vliegtuig als in de pier zijn dodelijke slachtoffers en zwaargewonden gevallen en het volledige vliegtuig en de pier moeten geëvacueerd worden. Zo'n 250 mensen nemen aan de oefening deel, van wie zo'n 100 figuranten die vooral de rol van slachtoffers op zich nemen. De oefening begint op de luchthaven zelf maar wordt ook daarbuiten voortgezet. Zowel politie, brandweer, Rode Kruis als de provincie Vlaams-Brabant neemt eraan deel.

"Dit soort oefeningen maakt deel uit van ons noodplan, we organiseren ze om de twee jaar" zegt Florence Muls, de woordvoerster van Brussels Airport Company. "De vorige oefening vond in 2015 plaats en deze was al gepland. De aanslag van maart 2016 heeft geen invloed gehad op deze oefening."

Tijdens de oefening zal er geen hinder zijn voor de passagiers en zowel in de terminal als in pier A wordt naar de passagiers duidelijk gecommuniceerd dat het om een oefening gaat en dat er geen reden is tot paniek.