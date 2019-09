Brussels Airport breekt dagrecord tijdens zomervakantie: 98.076 passagiers LH

12 september 2019

17u08

Bron: Belga 0 Op Brussels Airport zijn tijdens de voorbije zomervakantie meer dan 5,3 miljoen passagiers langsgekomen, een nieuw record. Op 29 juli werd bovendien een nieuw dagrecord gevestigd: er kwamen die maandag 98.076 passagiers over de vloer. Dat meldt de luchthaven.

Dagen met meer dan 90.000 passagiers waren in juli en augustus geen uitzondering op de luchthaven. In totaal leverde de hele zomervakantie 5,38 miljoen passagiers op, 2,6 procent meer dan in dezelfde periode in 2018.

Van januari tot en met augustus verwelkomde Brussels Airport ruim 17,6 miljoen reizigers, 2,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het vrachtvervoer blijft echter klappen krijgen. In augustus werd iets meer dan 52.000 ton cargo behandeld, bijna 9 procent minder dan in augustus vorig jaar. De volvrachtvluchten (-17 procent) gingen het sterkst achteruit. Na acht maanden staat de totale cargotrafiek 9,4 procent lager dan een jaar eerder.

Bagageproblemen

Brussels Airport komt ook nog eens terug op de bagageproblemen die er tijdens de zomervakantie waren en waardoor ongeveer 26.000 stuks bagage niet meteen konden worden verzonden. De luchthavenuitbater betreurt de gevolgen die de drie afzonderlijke incidenten hadden op de getroffen passagiers, maar wijst er tegelijkertijd op dat 99,4 procent van de 4,3 miljoen verwerkte stuks bagage wél op tijd werd afgeleverd.