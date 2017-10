Brussels Airport bestelt 30 Chinese e-bussen: 33% goedkoper dan Vlaamse tegenhanger 06u30

Bron: Belga 1 Thinkstock Ondanks protest van de Belgische busbouwers koopt de luchthaven van Zaventem dertig volledig elektrische bussen van de Chinese batterij- en busproducent BYD. Brussels Airport heeft de aanbesteding definitief toegekend aan de Chinese speler BYD (Build Your Dreams), zo vernam De Tijd.

De twee Belgische busconstructeurs, Van Hool uit Koningshooikt en VDL uit Roeselare, dichtten zichzelf goede kansen toe om het prestigeorder in de wacht te slepen. De West-Vlaamse VDL-fabriek profileert zich als elektrisch kenniscentrum. Van Hool bouwde de drie e-bussen die De Lijn in Brugge test. Maar dankzij een erg lage prijs won BYD Europe het order met de vingers in de neus. De Chinezen vroegen naar verluidt 330.000 euro per bus, 33 procent goedkoper dan het order van de nummer twee, VDL Bus Roeselare.



VDL ging in beroep tegen de beslissing en net voor de zomervakantie kreeg het bedrijf gelijk. In het vonnis oordeelde de rechter dat Brussels Airport de resultaten van het prijsonderzoek onvoldoende had weergegeven. Daarom heeft Brussels Airport de beslissing intussen beter gemotiveerd en het order weer aan de Chinezen toegekend.



Het miljoenencontract met BYD wordt vermoedelijk de komende weken getekend. De elektrische bussen moeten passagiers vanaf begin 2018 naar de vliegtuigen, de pieren en de parkings vervoeren.

