Brussels Airlines zwaait Avro-jets uit TK

08u24

Bron: Belga 0 BELGA Met een vlucht Genève-Brussel komt er vanavond een einde aan het tijdperk van de Avro-vliegtuigen bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Met dat regionale toestel, herkenbaar aan de vier motoren en vleugels aan de bovenkant van de romp, begon de geschiedenis van Brussels Airlines na het faillissement van Sabena eind 2001.

Het laatste Avro-vliegtuig in dienst van Brussels Airlines zal normaal gezien rond 19.20 uur de wielen aan de grond zetten op het tarmac in Zaventem, na een vlucht van iets meer dan een uur vanuit het Zwitserse Genève.



De cirkel zal dan helemaal rond zijn. Genève was op 10 november 2001 immers ook de bestemming van de eerste vlucht van de opvolger van Sabena, amper drie dagen nadat de maatschappij failliet was verklaard. Op de romp van dat Avro-toestel stond toen nog Delta Air Transport (DAT), de voormalige Sabena-dochter waarop die opvolger was gebaseerd. DAT en zijn vloot van 32 Avro-vliegtuigen werden op 15 februari 2002 omgevormd tot SN Brussels Airlines, dat later het huidige Brussels Airlines werd.



Geen productie

Ruim 15 jaar later wordt de Avro-bladzijde dus omgeslagen bij Brussels Airlines, dat op zeker ogenblik de grootste operator in Europa was van de door British Aerospace gebouwde vliegtuigen. Hun glorieperiode is echter voorbij: de vliegtuigen worden al een 15-tal jaar niet meer geproduceerd en diverse andere maatschappijen namen er al afscheid van. Bovendien besliste Brussels Airlines om zijn vloot te vereenvoudigen tot alleen maar Airbus-toestellen. Voor enkele regionale bestemmingen zet het wel nog extern geleasete vliegtuigen in.



Het einde van de Avro's bij Brussels Airlines belooft een emotioneel moment te worden. Honderden Belgische piloten startten hun carrière immers in zo'n toestel. De voorbije maanden gingen al verschillende Avro-commandanten met pensioen. Ook voor het onderhoudsdepartement van Brussels Airlines, jarenlang Avro-specialist, komt een tijdperk ten einde.



Veel van de Avrojets die uit de vloot van Brussels Airlines verdwenen, vliegen overigens nog altijd rond. Ze kregen een nieuw leven als passagiersvliegtuig in onder meer Afrika en Australië, als blusvliegtuig in Noord-Amerika, of nog als VIP-toestel in Groot-Brittannië. Ook op Brussels Airport staat nog een oude Avro, die door de luchthavenbrandweer wordt gebruikt als oefentoestel.