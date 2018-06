Brussels Airlines ziet aantal passagiers in mei toenemen ondanks meer dan 550 geschrapte vluchten bvb

11 juni 2018

15u16

Bron: Belga 0 Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft in mei 557 vluchten moeten schrappen omwille van twee stakingsdagen van haar piloten. Desondanks nam het aantal passagiers met 5,3 procent toe tegenover mei vorig jaar, tot 883.784, zo meldt Brussels Airlines vandaag.

De piloten legden op 14 en 16 mei het werk neer. De onderhandelingen over hun loon, arbeidsomstandigheden en pensioen zijn overigens nog altijd niet afgerond. Directie en bonden zitten vandaag opnieuw bijeen, nadien beslissen de piloten over eventuele nieuwe acties.

Stakingen

Op beide stakingsdagen moest Brussels Airlines ongeveer drie kwart van de geplande vluchten schrappen, 557 in totaal. Zowat 50.000 passagiers werden getroffen.

Door de geannuleerde vluchten voerde Brussels Airlines over de hele maand 7,3 procent minder vluchten uit dan in mei vorig jaar. Dat het aantal passagiers toch steeg, komt omdat er meer zetels beschikbaar waren (de voormalige Avro-vliegtuigen zijn vervangen door grotere Airbus-toestellen) en omdat de bezettingsgraad hoger lag. Die bedroeg 80,3 procent, tegen 76,5 procent in mei 2017. Vooral de Afrika-vluchten deden het uitstekend (14 procent meer passagiers dan een jaar eerder).

"Dankzij het toegenomen aanbod kon Brussels Airlines competitieve tarieven blijven aanbieden en nog meer klanten aantrekken. Dit betekent echter dat de druk op de ticketprijzen zeer hoog blijft", zegt Brussels Airlines in een persbericht.

Ook het cargovervoer presteerde beter dan in mei 2017.