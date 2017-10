Brussels Airlines wuift Avro-jets uit 19u55

Bron: vtmnieuws.be 1 Daags na de laatste commerciële vlucht van een Avro-jet voor Brussels Airlines, heeft ook het personeel van de luchtvaartmaatschappij afscheid genomen van het viermotorige regionale vliegtuig. Na enkele rondvluchten mochten alle aanwezigen hun handtekening zetten op het toestel.

Met meer dan duizend waren ze, de werknemers en hun gezinnen die zondag het Avro-hoofdstuk van Brussels Airlines kwamen afsluiten. Een emotioneel moment, gaf de topman van de luchtvaartmaatschappij, Bernard Gustin, toe. "De Avro-jets hebben veel betekend in de eerste jaren en de ontwikkeling van Brussels Airlines", zei hij. Met dit type vliegtuigen startte de maatschappij haar activiteiten na het faillissement van Sabena eind 2001. Op het hoogtepunt telde de vloot 32 Avro-vliegtuigen (ook wel jumbolino genoemd). Samengeteld waren ze goed voor 606.000 vluchten, waarmee meer dan 30 miljoen passagiers naar 89 verschillende luchthavens werden gebracht.



Maar de tijd van de Avro's, gebouwd door British Aerospace, was gekomen, aldus nog Gustin. Met vier motoren en een beperkt aantal zitplaatsen lag hun kostprijs per zetel te hoog. Brussels Airlines besliste ook om de eigen vloot te vereenvoudigen tot enkel Airbus-vliegtuigen. "De Avro's hebben ons fantastische diensten bewezen, maar we moeten vooruitgaan", vatte de CEO samen. De voorbije jaren verlieten steeds meer jumbolino's de vloot van Brussels Airlines en zaterdagavond vond dan de laatste Avro-lijnvlucht plaats. Rond 19.40 uur zette het toestel met registratienummer OO-DWD voor het laatst passagiers van Brussels Airlines af op de luchthaven van Zaventem, na een vlucht vanuit het Zwitserse Genève. Een gelukkig toeval, want Genève was op 10 november 2001 ook de bestemming van de eerste vlucht van de opvolger van Sabena, amper drie dagen nadat de maatschappij failliet was verklaard.



Doorheen de jaren startten honderden piloten, stewardessen en stewards, en technici hun carrière met het regionale toestel. Het personeel kreeg daarom zondag nog de kans om afscheid te nemen. De drie rondvluchten die plaatsvonden, boden drie boordcommandanten ook de gelegenheid om nog een laatste keer de stuurknuppel in handen te nemen van het regionale toestel alvorens met pensioen te gaan.