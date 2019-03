Brussels Airlines vreest chaos: vanavond opnieuw 30 vluchten geannuleerd, helft vertraagd Redactie

28 maart 2019

17u41

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 0 Op de luchthaven in Zaventem wordt opnieuw hinder verwacht door de acties van de luchtverkeersleiders van skeyes.

Die voeren actie uit protest tegen de hoge werkdruk en het personeelstekort. Vanavond zijn daardoor opnieuw 30 vluchten geannuleerd. Eén op de twee vluchten heeft al een vertraging van 3 kwartier.

De luchthaven anticipeert en installeert bedjes voor reizigers die moeten overnachten.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft nochtans twee sociale bemiddelaars aangeduid om te bemiddelen in het sociaal conflict bij skeyes. Vakbonden ACV en VSOA hadden daar gisteren om gevraagd, de directie van skeyes vandaag. Maar de bonden vertelden er meteen bij dat de acties van vandaag daardoor niet afgeblazen zouden worden. “Vandaag is er nog hinder mogelijk door stakingsacties. Morgen en dit weekend voeren we geen actie. Wat we volgende week doen, valt af te wachten. Als het maandag duidelijk is binnen welk kader de bemiddelaars gaan werken - of die alle twistpunten wil aanpakken - zullen we de acties stopzetten. Is er nog geen klaarheid, doen we gewoon verder.” zei ACV-secretaris Kurt Callaerts.