Brussels Airlines voert test uit met Airbus waarvan motoren uitvielen tijdens vlucht: “Eerste keer ooit dat dit gebeurt” ADN

26 december 2018

15u14

Bron: Belga 1 Morgen is een testvlucht gepland met de Airbus A330-200 van Brussels Airlines waarvan eerder deze maand de twee motoren uitvielen. De uitgevallen motor kon worden heropgestart, waarna de andere het later liet afweten maar ook weer kon worden heropgestart. Dat laat de luchtvaartmaatschappij vandaag weten. Het is nog niet helemaal zeker of de test morgen kan plaatsvinden, maar ze zal alleszins "deze week" uitgevoerd worden, klinkt het.

Op 11 december vielen door technische problemen twee motoren van de Airbus A330-200 uit tijdens een vlucht vanuit Kinshasa. Het vliegtuig was op 10 december 's avonds opgestegen op de internationale luchthaven van Ndjili. Tijdens de vlucht viel eerst de linkse motor uit en nadat die was heropgestart, liet de rechtermotor het afweten toen het vliegtuig Brussels Airport naderde.

“Op geen enkel moment kracht verloren”

Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Zaventem. Volgens Maaike Andries van Brussels Airlines heeft die tweede motor "op geen enkel moment kracht verloren". "Hij heeft herhaaldelijk een automatisch herstartsignaal ontvangen en is opnieuw opgestart. We proberen duidelijkheid te krijgen over dat automatisch herstartsignaal", verklaart ze.



Er is een onderzoek gestart. Dat wordt uitgevoerd samen met de Air Accident Investigation Unit (AAIU), een onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor het ophelderen van incidenten in de lucht, en met de vliegtuigbouwer (Airbus, red.) en de constructeur van de motoren. De oorzaak van de opeenvolgende storingen aan de motoren is in dit stadium nog onduidelijk.

Eerste keer

Sinds het vliegtuig op Zaventem in de vroege ochtend van 11 december landde, is het aan de grond gebleven. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf dat er een probleem met twee motoren voorvalt, laat de luchtvaartmaatschappij nog weten.