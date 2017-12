Brussels Airlines vliegt supporters Rode Duivels naar WK in Rusland ADV

Bron: belga 0 Photo News Supporters van de Rode Duivels kunnen in juni volgend jaar met Brussels Airlines naar de groepswedstrijden van onze nationale voetbalploeg vliegen op het Wereldkampioenschap in Rusland. Dat heeft Brussels Airlines, de officiële luchtvaartmaatschappij van de Duivels, vandaag aangekondigd.

Brussels Airlines zegt 2.400 plaatsen te kunnen aanbieden voor de supporters. Er zijn vluchten richting Sotsji, Moskou en Kaliningrad, waar de wedstrijden worden gespeeld tegen Panama, Tunesië en Engeland.

Er zijn verschillende formules voorzien: supporters kunnen in één dag heen- en weer vliegen, enkele dagen ter plaatse blijven of de gehele duur van de groepsfase in Rusland blijven. Er is ook een formule met een 'open terugkeer' voor wie ter plaatse wil blijven tot de Duivels terugkeren.

Er zijn bijkomende vluchten gepland als de Rode Duivels zich kwalificeren.

Tickets voor de wedstrijden zijn nooit inbegrepen. Overigens zijn er voorlopig geen andere acties gepland door de KBVB voor de supporters in Rusland, klinkt het bij de voetbalbond. Op het WK in Brazilië werd er nog een camping georganiseerd voor de meegereisde supporters, wat nadien wegens de vele klachten over de kwaliteit voor de rechtbank eindigde.