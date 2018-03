Brussels Airlines stuurt smurfen de lucht in JM

24 maart 2018

18u59

Bron: Belga 0 Zeven maanden, 1.415 ingezonden ideeën en 14 verfdagen na de start van de Belgian Icon-wedstrijd is het vijfde iconische vliegtuig van Brussels Airlines klaar om zijn Belgische kleuren uit te dragen in Europa en de rest van de wereld. Het beschilderde A320-vlieguig krijgt de naam "Aerosmurf".

Het design van het nieuwe A320-vliegtuig van Brussels Airlines werd zaterdag bekend gemaakt. Het is intussen het vijfde vliegtuig dat na de Belgian Icon-wedstrijd de lucht in mag. Het vliegtuig staat volledig in het teken van de creaties van vader; de smurfen.

Aerosmurf

Het Smurfen-design is van de hand van de Italiaanse Marta Mascellani. Brussels Airlines - We fly you to the home of the smurfs, staat er op de flank van het A320-vliegtuig te lezen.

"De Smurfen, die dit jaar hun 60ste verjaardag vieren, zijn één van Belgiës meest populaire tekenfiguurtjes en dus de ideale vliegende ambassadeur voor België", aldus de luchtvaartmaatschappij. "Vanaf morgen brengt Aerosmurf - samen met de vier andere Belgian Icons Rackham (Kuifje), Magritte, Trident (Rode Duivels) en Amare (Tomorrowland) - de wereld naar België en het beste van België naar de wereld."