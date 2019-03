Brussels Airlines schrapt tien vluchten door staking luchtverkeersleiders: vertragingen lopen op tot 2,5 uur BHL - MVDB - HAA

21 maart 2019

12u35

Brussels Airlines schrapt deze namiddag tien vluchten die vanuit Zaventem naar Europese bestemmingen zouden vliegen. Aanleiding is de staking van de luchtverkeersleiders bij Skeyes. Die veroorzaakt vertragingen bij Brussels Airlines die kunnen oplopen tot 2,5 uur. Ook op de luchthaven van Charleroi moeten reizigers rekening houden met ernstige hinder.

Bij Brussels Airlines is er reeds een halfuur tot 2.30 uur vertraging. De vertragingen stapelen zich op en de maatschappij heeft vliegtuigen nodig voor andere vluchten. Door de schrappingen creëert de maatschappij meer marge ten opzichte van de hinder, klinkt het.

Het gaat om tien Europese bestemmingen die Brussels Airlines meermaals per dag aandoet. Passagiers kunnen zo op andere vluchten geboekt worden. Het gaat onder meer om de bestemmingen Genève of Lyon.

Hoge werkdruk

De luchtvaartmaatschappij zegt zwaar getroffen te zijn door de acties bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol. Zo is de stiptheid teruggelopen tot 24 procent. “Dat betekent dat 76 procent van onze verbindingen vertraging heeft”, dixit woordvoerster Kim Daenen.

Bijna de helft van de vervoerde reizigers zijn bovendien transitpassagiers, en dus missen ze hun aansluitende vlucht.

Brussels Airlines kreeg om 8 uur vanochtend te horen dat op Zaventem maar 15 vluchten per uur kunnen vertrekken en landen. Normaal zijn dat er 39. Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben de acties bij Skeyes een negatieve weerklank op de hele sector.

Bij Skeyes zijn al verscheidene dagen acties bezig van de luchtverkeersleiders. De vakbonden hekelen de hoge werkdruk.

Luchthaven van Charleroi

De luchtverkeersleiders in Charleroi beten vanochtend de spits af. Zij voerden tussen 6 en 9 uur actie. Hun collega's in Antwerpen (Deurne) deden een half uur later hetzelfde en beëindigden de werkonderbreking om 8.30 uur. Luchtverkeer boven Charleroi en Antwerpen was daardoor niet mogelijk.

Vertrekkende vluchten van Ryanair en TUI konden in Charleroi niet zoals gepland opstijgen. Door de hinder is de gemiddelde vertraging intussen opgelopen tot zo’n drie tot zelfs vier uur. In Oostende (met acties tussen 7.15 tot 9.15 uur) is de impact nog af te wachten, en op de luchthaven van Luik zullen er maar twee bewegingen per uur mogelijk zijn.