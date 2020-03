Brussels Airlines repatrieert 9.500 Belgen uit 14 landen op 56 vluchten ADN

19 maart 2020

12u13

Bron: Belga 0 Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft momenteel 56 vluchten gepland om meer dan 9.500 Belgen naar Brussel te brengen. Dit vanuit 14 landen, waaronder Gambia, Marokko, Spanje en Portugal.

Brussels Airlines brengt de Belgen terug wegens de wereldwijde coronacrisis en het verzoek van de Belgische autoriteiten aan alle Belgen op vakantie om terug te keren. “Alle Belgen die zich momenteel in het buitenland bevinden en naar België willen terugkeren, wordt verzocht zich in te schrijven op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken”, aldus de maatschappij.

Vliegtuigen klaar

Eerder kondigde Brussels Airlines aan tussen 21 maart en 19 april al haar lijnvluchten tijdelijk op te schorten. Tot vrijdag voert de maatschappij een klein deel van haar vluchtaanbod uit om landgenoten en haar vluchtbemanningen naar huis te brengen. In de dagen erna houdt de maatschappij vliegtuigen klaar om Belgen in het buitenland te repatriëren, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Donderdag zijn al de eerste vluchten geland uit Agadir en Marrakesh in Marokko. Die vluchten hadden elk 180 passagiers aan boord.

Tot gisteren hadden 2.650 Belgen in Marokko zich aangemeld bij Travellers Online. Daarvan konden er 720 mee met vier chartervluchten van Brussels Airlines die al werden ingepland. Ook voor de andere Belgen in Marokko die gerepatrieerd willen worden, worden extra vluchten ingelegd, voegt Arnaud Gaspart van Buitenlandse Zaken toe. Er vertrekken donderdag nog “een aantal vluchten” vanuit Agadir en Marrakesh, klinkt het.

“Onze plicht”

Brussels Airlines zegt stand-by te blijven voor meer repatriëringsvluchten op verzoek van de autoriteiten. De maatschappij dankt het personeel dat zich voor de vluchten vrijwillig aanbiedt.

Volgens de CEO van Brussels Airlines, Dieter Vranckx, zijn de repatriëringen “onze plicht als verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij”, zo zei hij donderdag in de marge van de toelichting van de jaarresultaten. “De repatriëringen zijn onze prioriteiten in de komende dagen, daarna gaan we weer moeten focussen op het hervatten van de activiteiten.”

Over wie de kosten van de vluchten draagt, wil Vranckx niet veel kwijt. “Er is een akkoord tussen ons en de overheid dat past voor beide partijen”, zei hij daarover.

