Brussels Airlines ontvangt eerste A320 in Eurowings-kleuren

31 mei 2019

17u59

Bron: Belga 0 Op Brussels Airport is deze namiddag een nieuwe Airbus A320 in de vloot van Brussels Airlines geland. Op zich niet zo bijzonder, behalve dan dat het het eerste korteafstandsvliegtuig van Brussels Airlines is dat in de kleuren van Eurowings zal rondvliegen vanuit Brussel. De combinatie van fuchsia en hemelsblauw zal vanaf nu op elk nieuw toestel voor het Europese netwerk de plaats innemen van het blauw met rode stippen van Brussels Airlines.

Sinds de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa de volledige controle kreeg over Brussels Airlines, werd de Belgische maatschappij ondergebracht in de lowcostdivisie Eurowings. Tot nu toe was aan het merk Brussels Airlines niet geraakt.

Maar met de komst van de A320 in Eurowings-kleuren (met als registratie OO-SNN) start de integratie van het merk Brussels Airlines in Eurowings. Alle toestellen voor de kortere afstanden die er de komende jaren bijkomen, zullen Eurowings op de romp hebben staan, zo bevestigde de Belgische luchtvaartmaatschappij eerder al. Ze blijven wel in België geregistreerd en ze zullen vliegen met Belgische bemanningsleden.



De bestaande korteafstandstoestellen van Brussel Airlines worden niet onmiddellijk overschilderd. En ook de langeafstandstoestellen (A330's) die vanuit Zaventem opereren, blijven tot nader order het merk Brussels Airlines dragen. De nieuwe A320 zou vanaf midden juni met passagiers beginnen vliegen.