Brussels Airlines laat je je handbagage gratis inchecken

29 maart 2018

Bron: Belga 21 Wie licht reist, kan bij Brussels Airlines het handbagagetarief nemen en toch met de handen vrij door de luchthaven struinen. De handbagage - maximaal 12 kilogram - kan voortaan immers gratis worden ingecheckt in de vertrekhal. De reiziger moet dan wel aan de bagageband wachten in de luchthaven van aankomst.

Tot nu toe moesten reizigers hun handbagage door de hele luchthaven meezeulen. Voortaan kunnen zij hun handbagage in de vertrekhal inchecken. Die bagage gaat dan met de koffers van de andere passagiers mee in het ruim van het vliegtuig. Bij aankomst wordt de handbagage op de bagageband gezet. Dit is echter geen verplichting. Wie zijn handbagage liever bij zich houdt om tijd te winnen bij aankomst, kan dat nog steeds doen.

Reizigers die hun handbagage inchecken, mogen nog een "persoonlijk item" mee aan boord nemen, zoals een handtas, een laptoptas, een aktetas of een cameratas. Het totale gewicht van de handbagage en het extra item mag niet hoger liggen dan 12 kilogram.

Voor Brussels Airlines heeft de maatregel als voordeel dat de kans kleiner wordt dat er geen ruimte meer is voor handbagage in het vliegtuig. In zo'n geval moeten reizigers net voor het instappen hun handbagage afgeven, waarop het in het ruim belandt.

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair nam begin dit jaar ook een handbagagemaatregel, naar eigen zeggen om vertragingen te voorkomen en om de hoeveelheid bagage in de cabine te verminderen. Alleen klanten met "priority boarding", wat enkele euro's kost, mogen nog twee stuks handbagage mee aan boord nemen. De andere reizigers moeten hun grootste koffer of tas afgeven voor het instappen. Koffers inchecken werd wel goedkoper.