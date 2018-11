Brussels Airlines heeft 2 ‘fume’-incidenten op 3 dagen tijd Daimy Van den Eede en Jeroen Van der Auwera

06 november 2018

14u08

Bron: VTM Nieuws 0 Er zijn in drie dagen tijd twee zogenaamde ‘fume’-incidenten geweest bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Daarbij is zwaar verontreinigde, giftige lucht van de motoren in de cabine of in de cockpit geraakt. Dat heeft VTM NIEUWS ontdekt. Zaterdag moest de hele crew na het landen meteen naar de dienst spoedgevallen en gisteren zijn piloten moeten landen met een zuurstofmasker.

Gisteren, iets voor 13.30 uur, maakte vliegtuig OO-SNF zich klaar om te landen op de luchthaven van Zaventem. Plots roken de piloten een sterke geur in de cockpit, die zo heftig werd dat ze hun zuurstofmasker moesten aandoen om te landen. Dat blijkt uit een telefoongesprek dat een crewlid had met een van de piloten.

Scherpe geur

“Bij het opstijgen hadden de piloten een scherpe geur geroken. Die ging weg maar kwam bij het landen plots terug. De geur was zo fel dat ze hun zuurstofmaskers moesten opzetten. Ze werden misselijk en konden zich maar moeilijk concentreren”, vertelt het crewlid anoniem aan VTM NIEUWS.

Meteen naar dienst spoedgevallen

Zaterdagmiddag gebeurt ongeveer hetzelfde bij een landing vanuit Kopenhagen. De getuige, die op dat moment in het crewcenter wacht, ziet alles gebeuren.

“Ik zag meteen dat er iets mis was met de cabinechef. Hij was totaal verward en voelde zich ziek. Hij reageerde zeer traag op alles wat tegen hem verteld werd. Ook de piloten voelden zich slecht en zijn na het landen meteen naar de dienst spoedgevallen in het AZ Portaels in Vilvoorde gegaan”, aldus de getuige.

Wat is een fume-event?

Uit documenten die VTM NIEUWS heeft kunnen inkijken, blijkt dat incidenten als deze wel vaker voorkomen. Een indringende geur veroorzaakt misselijkheid, verwarring en hoofdpijn bij de crew.

Die symptomen kunnen wijzen op een fume-event, waarbij zuurstof de cabine van een vliegtuig inkomt die rechtstreeks van de motoren komt. De motoren warmen de buitenlucht op omdat die veel te koud is om in te ademen. Een fume-event ontstaat wanneer er in de motor een klein olielek is. Dan verspreiden de motoren niet alleen zuurstof maar ook giftige stoffen in het vliegtuig.

Avondvlucht geannuleerd

Brussels Airlines reageert alleen schriftelijk. Het bedrijf bevestigt dat er een zogenaamd fume-incident was aan boord van de vlucht uit Rome. Ze zeggen dat de avondvlucht daarna is geannuleerd.

“We hebben het vliegtuig laten nakijken en hebben het probleem verholpen. Crew en bemanning zijn nooit in gevaar geweest. We beseffen dat fume-events een probleem zijn, die zich voordoen in de hele industrie”, klinkt het in de schriftelijke reactie.