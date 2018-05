Brussels Airlines gaat alle vluchten van gedupeerde reizigers compenseren ADN HA TTR Rob Van herck

11 mei 2018

16u21

Bron: Belga, VTM Nieuws 23 Brussels Airlines zal ook de tickets terugbetalen die mensen bij een andere luchtvaartmaatschappij hebben geboekt, omwille van de pilotenstaking op maandag en woensdag. Dat maakte de maatschappij bekend op een persconferentie. Dat alleen op voorwaarde dat Brussels Airlines geen alternatief kon bieden. Klanten mogen dus niet op eigen initiatief boeken, maar moeten eerst contact opnemen met Brussels Airlines.

Het is al twee dagen alle hens aan dek bij Brussels Airlines. De piloten hebben aangekondigd dat ze maandag en woensdag willen staken en daarom worden er 557 vluchten geschrapt. Mensen die een oplossing wilden zoeken, probeerden naar de maatschappij te bellen om hun vlucht te laten omboeken.

De lijnen van het callcenter waren echter heel de tijd overbelast. En dus kwamen gedupeerde reizigers massaal naar de luchthaven van Zaventem om daar een oplossing te zoeken om alsnog op hun bestemming te raken. Passagiers kunnen de luchtvaartmaatschappij ook contacteren via de sociale netwerken. Volgens de woordvoerster is er immers vaak meer dan een halfuur nodig per klant om een oplossing te vinden, waardoor het callcenter overbelast is.

Niet op eigen houtje

Tot de mogelijkheden behoort nu een omboeking via een andere maatschappij. Als Brussels Airlines zelf geen waardig alternatief kan aanbieden voor je reis, mag je op kosten van de maatschappij een vlucht boeken met een ander bedrijf. Toch moet je eerst geprobeerd hebben een alternatief te verzinnen. Boek je op eigen houtje een vlucht met een andere maatschappij, dan komt Brussels Airlines niet tussen.

Brussels Airlines heeft nog geen cijfers over het aantal aanvragen tot terugbetaling of omboeking. Zowat 60.000 passagiers en 557 vluchten van en naar Brussels Airport zijn maandag en woensdag getroffen, 75 procent van de vluchten wordt geannuleerd. (Lees verder onder de video.)

Tourperatoren

Het grootste deel van de klanten van reisbureau Connections die een vlucht met Brussels Airlines gepland hadden op een van de stakingsdagen, is omgeboekt. Dat meldt Connections vandaag.

Ook touroperator Thomas Cook heeft voor de meeste klanten een oplossing gevonden. Dat is vandaag vernomen van woordvoerster Leen Segers. Het gaat dan hoofdzakelijk om klanten die een reis naar een zonbestemming hebben geboekt. Klanten die op maandag of woensdag een pakketreis geboekt hebben, zullen zoals gepland op reis kunnen vertrekken.

Maandenlang conflict

De piloten bij Brussels Airlines leggen volgende maandag en woensdag het werk neer na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. De directie deed een voorstel, met onder meer drie procent meer vergoeding in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan en zes extra verlofdagen voor zestigplussers, maar dat wezen de bonden af.

Het klopt niet dat we een rookwolk willen creëren omtrent de toekomst van Brussels Airlines in de groep Eurowings. Etienne Davignon, voorzitter van Brussels Airlines

De pilotenstaking bezorgt Brussels Airlines een financiële kater. "Alles samen - de terugbetalingen, de omboekingen naar duurdere andere tickets, de schadevergoedingen - zal deze staking ons 9,4 miljoen euro kosten voor die twee dagen", zegt woordvoerster Wencke Lemmes. "Niet weinig voor een bedrijf dat over heel 2017 een nettowinst realiseerde van 15 miljoen euro."

Eind juni zal Brussels Airlines een groeiplan voor de toekomst voorleggen. Dat zei voorzitter Etienne Davignon tijdens de persconferentie. "Het klopt niet dat we een rookwolk willen creëren omtrent de toekomst van Brussels Airlines in de groep Eurowings. Er ligt nog steeds een groeiverhaal voor, en dat zal in juni duidelijk worden", aldus Davignon. CEO Christina Foerster verontschuldigde zich tijdens de persconferentie uitgebreid voor de hinder die de reizigers ondervinden door de staking van de piloten.

Bezorgd

Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcost-tak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict. Volgens Paul Buekenhout van christelijke bediendebond LBC-NVK moet de moedermaatschappij "met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen".

Lufthansa liet gisteren weten "zeer bezorgd" te zijn om de staking bij Brussels Airlines. De staking van volgende week is nog maar de tweede in de zestienjarige geschiedenis van de Belgische luchtvaartmaatschappij. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. Bij Brussels Airlines werken ongeveer vijfhonderd piloten.